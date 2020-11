Porti: morto l’ex presidente Assoporti Francesco Nerli, cordoglio dell’associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assoporti piange il suo past presidente Francesco Nerli, uno degli autori della riforma portuale, oltre che presidente delle Autorità portuali di Civitavecchia e di Napoli. È quanto si legge in una nota dell’associazione, in cui Francesco Nerli è ricordato come “un uomo di grandi passioni, un uomo di mare, attento alle istanze dei lavoratori con una visione legata allo sviluppo dei nostri porti”. “La sua generosità non è sempre stata ripagata da eguale moneta: per oltre un decennio ha dovuto combattere per dimostrare la sua innocenza; per una persona dotata di un forte senso delle istituzioni, si è trattato di una enorme sofferenza, vissuta con grande dignità sino al riconoscimento pieno di innocenza”, si legge nella nota. (Com)