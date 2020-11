Covid: scende il numero di nuovi casi e di decessi su base quotidiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo calo dei positivi su base quotidiana: sono 26.323 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.564.532 casi dall’inizio dell’epidemia. Sono, poi, 686 i decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono 789.308, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano 787.893. I dimessi/guariti sono 24.214, per un totale di 720.861 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.615), il Veneto (3.498), la Campania (2.729), il Piemonte (2.157), il Lazio (2.070) e l’Emilia-Romagna (2.172). (Rin)