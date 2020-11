© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima vicinanza alla comunità della Sardegna, colpita in queste ore da una devastante ondata di maltempo: grazie a chi sta lavorando per mettere in sicurezza le zone della provincia di Nuoro e per salvare le vite dei dispesi; stringo in un commosso abbraccio le famiglie delle vittime. Così in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. (Rsc)