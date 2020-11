Governo: Fornaro (Leu), dare risposte alla crisi senza giochi di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento è necessario stringere le fila della maggioranza per dare risposte a cittadini e imprese e per portare il paese fuori dalla più grave crisi dal dopoguerra ad oggi: è necessario inoltre verificare la reale disponibilità al confronto di merito da parte delle opposizioni, nel rispetto dei ruoli. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. “Il governo e il Parlamento sono chiamati a dare risposte efficaci e veloci per attenuare gli effetti della crisi sia sotto il profilo sanitario sia sotto sotto quello economico: non è il tempo di giochi di palazzo”, ha detto. (Com)