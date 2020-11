Siria: Sohr, almeno 26 morti in scontri fra esercito e Stato islamico nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area compresa fra le città di Hama, Aleppo e Raqqa, nel nord della Siria, ha registrato nelle ultime ore violenti scontri fra le forze governative di Damasco e lo Stato islamico (Is), che hanno provocato in totale almeno 26 morti. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo l’Osservatorio gli scontri, accompagnati da un “intenso bombardamento aereo e terrestre”, hanno causato almeno dieci vittime fra gli esponenti delle forze siriane e di milizie filogovernative, e almeno 16 vittime fra gli affiliati all’Is. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio il numero delle vittime potrebbe aumentare, a causa della presenza di feriti gravi. (Res)