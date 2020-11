Covid: von der Leyen, Milan l’è un gran Milan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano è una capitale europea. E non più di un anno fa Milano brulicava di vita. Un’economia in salute, uno skyline in crescita. Musica e cultura a ogni angolo. Milano era un’attrazione non solo per i turisti, ma anche per imprenditori, innovatori, studenti, professori da tutta Italia ed Europa”. Lo ha detto il commissario dell’Unione europea Ursula von der Leyen intervenendo in video-collegamento all'inaugurazione anno accademico 2020-2021 dell'Università Bocconi di Milano. “Poi il virus ha portato silenziose e dolore nelle strade”, ha aggiunto. “Questa seconda ondata sta colpendo l'Italia e l'intera Europa più duramente di quanto ci si aspettasse; eppure, di fronte a questa tragedia, gli italiani stanno mostrando una resilienza incredibile - ha osservato von der Leyen -. Milano, la città dell'arte e della moda è oggi la città della solidarietà. È una città dove migliaia di persone comuni si sono mobilitate per aiutare i vicini bisognosi. Persone come Riccardo e i suoi amici - un gruppo di studenti delle superiori che hanno iniziato a cucinare pasti gratuiti per i medici e gli infermieri che lavorano giorno e notte con pazienti affetti da Covid-19. Innumerevoli associazioni stanno distribuendo cibo a coloro che non se lo possono permettere; volontari stanno consegnando medicinali alle persone anziane che vivono sole. E so che alcuni di questi eroi di tutti i giorni sono tra voi oggi". "Mi è stato detto - ha aggiunto - che 500 studenti universitari, molti dei quali della Bocconi, hanno dedicato il loro tempo ad aiutare ragazzi più giovani in difficoltà con la didattica a distanza. State dimostrando ancora una volta quanta verità ci sia in quella vecchia canzone: state dimostrando che "Milan l'e' un gran Milan”. (Rem)