- Nel Lazio sono 7.550 le nuovi assunzioni per il potenziamento del personale sanitario da inizio emergenza Covid-19. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. In particolare, 1.235 medici, 4.950 infermieri (di cui 2.206 per Covid) e 1.365 altre figure. Sul totale, 3.845 sono state assunzioni a tempo indeterminato.(Rer)