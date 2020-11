Legge Bilancio: Mulé (FI), da sinistra emendamento rapina camuffato da patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra cala la maschera e mostra il suo volto: Pd e Leu propongono quella che all'apparenza è una patrimoniale ma nella sostanza è una rapina nei conti correnti degli italiani". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, Giorgio Mulé, secondo cui "l'emendamento presentato da alcuni deputati della maggioranza di inserire un'imposta progressiva 'sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie', punta a colpire l'80 per cento degli italiani". "Un approccio - sottolinea - che va nella direzione opposta a quelli che sono i valori e la storia di Forza Italia che non aumenta le tasse ma combatte per diminuirle". (Com)