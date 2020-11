Uruguay: fonti stampa, ex presidente Vazquez in "delicato" stato di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, sarebbe in un delicato stato di salute a causa di una ricaduta legata al cancro diagnosticatogli nel 2019. Lo riferisce su Twitter la giornalista Andres Danza della rivista uruguaiana "Busca", secondo la quale "Tabaré Vazquez si trova in una situazione molto delicata. È a casa con la sua famiglia più stretta", ha scritto la giornalista. Un post simile è stato pubblicato anche dal giornalista Gabriel Pereyra, considerato vicino all'ex presidente uruguaiano: secondo Pereyra, le complicazioni deriverebbero da metastasi al pancreas e per questo la situazione dell'ex capo dello Stato "è peggiorata". Per il giornalista nelle ultime settimane Vazquez avrebbe "iniziato un lento addio al suo popolo". (Res)