Milano: Fidanza (Fd'I), no a ciclabile su ponte Ghisolfa, semestre bianco per fermare altri progetti

- "Non contenta di aver reso impossibile la circolazione fra corso Buenos Aires e viale Monza e in varie altre zone della città, la giunta Sala annuncia l'ennesima ciclabile. Cinque chilometri fra Lotto e Maciachini, passando anche sul ponte della Ghisolfa. Una delle ultime arterie ancora libere dall'ossessione delle due ruote rischia di trasformarsi in un'altra trappola di traffico e smog, insicura per auto e bici”. Lo afferma in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta l'annuncio di una nuova pista ciclabile fra piazzale Lotto e piazzale Maciachini. “Ora basta – prosegue Fidanza - Chi li ha votati per portare a compimento questo scempio? In quale programma elettorale era scritto che avrebbero messo piste ciclabili financo su un cavalcavia? Chi ha votato Sala sapeva che il suo appello alla mobilità sostenibile si sarebbe tradotto in follie come questa? Noi crediamo di no e da tempo abbiamo chiesto un semestre bianco della mobilità per fermare qualunque nuovo progetto ideologico anti-auto in questi ultimi mesi del mandato di Sala". (Com)