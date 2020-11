Roma: Campidoglio, al via da lunedì l'educational Acea "Difendiamo l'acqua" per le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edizione digitale e nuova veste per l'educational "Difendiamo l'acqua" che parte lunedì, promosso dall'assessorato alla Scuola di Roma Capitale e dalla commissione capitolina Scuola, e realizzato da Acea, per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza delle risorse idriche e sulla difesa dell'ambiente. Lo rende noto il Campidoglio. "Il progetto è stato sviluppato quest'anno in edizione digitale, per non interrompere un percorso di formazione diventato ormai tradizionale per gli studenti - si legge in una nota -. Sarà fruibile attraverso un servizio interattivo su piattaforma dedicata, strutturato su più appuntamenti virtuali". Il progetto sarà dedicato a tre temi importanti relativi al ciclo dell'acqua: "Il Viaggio dell'acqua", "Ambiente e Qualità dell'Acqua", "Sostenibilità e risparmio idrico". "Tutti gli istituti scolastici di Roma e provincia - continua la nota - possono richiedere via mail il link per accedere alla piattaforma dedicata e visionare tutti gli episodi. Per una migliore integrazione con la didattica già programmata, ogni episodio sarà on line per due giornate". Il calendario prevede "Il viaggio dell'acqua" il 30 novembre e 1 dicembre, "Ambiente e qualità dell'acqua" il 2 e 3 dicembre, "Sostenibilità e risparmio idrico" il 4 e 9 dicembre. (segue) (Com)