Roma: Campidoglio, al via da lunedì l'educational Acea "Difendiamo l'acqua" per le scuole (2)

- Secondo quanto rende noto il Campidoglio, la proposta prevede anche il coinvolgimento in prima persona dei ragazzi, che potranno partecipare a un contest inviando una clip video da loro realizzata, della durata massima di 2 minuti, alla mail "aceaperlascuola@aceaspa.it" entro il 15 gennaio 2021, con un focus su "Cosa ci ha insegnato la pandemia: la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto della Natura". Acea metterà a disposizione degli istituti e degli studenti, che avranno realizzato i filmati migliori, dispositivi multimediali e materiali per la didattica online. "Ringrazio Acea per il supporto prezioso ai nostri ragazzi, con una riflessione di grandissimo valore sulla difesa e sul valore dell'acqua - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Una risorsa fondamentale che va tutelata e resa accessibile a tutti. Siamo convinti che la diffusione di una nuova cultura di salvaguardia dell'ambiente possa partire dal coinvolgimento delle nuove generazioni", conclude Raggi. (segue) (Com)