Roma: Campidoglio, al via da lunedì l'educational Acea "Difendiamo l'acqua" per le scuole (3)

- "Siamo contenti di proporre ai ragazzi delle scuole di Roma e dell'area metropolitana l'educational Acea scuola che quest'anno, per la prima volta, è esclusivamente online - dichiara la presidente di Acea Michaela Castelli -. Una scelta motivata dalla volontà di dare un segnale di continuità agli studenti degli istituti romani che stanno affrontando questo anno scolastico nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Portiamo avanti questo progetto da vent'anni proprio per raccontare cos'è l'ambiente e quanto sia importante il ruolo di ciascuno di noi. L'edizione 2020 di Acea scuola propone ai ragazzi un viaggio multimediale nel mondo dell'acqua, dalle sorgenti al rubinetto di casa che permette di vivere in un modo unico le risorse, le attività e le tecnologie che Acea impiega per gestire e tutelare, garantendone la qualità, la risorsa idrica. Ancora una volta il tema è l'educazione al risparmio idrico per ribadire il nostro costante impegno alla difesa dell'acqua e per coinvolgere e sensibilizzare i giovani in una sfida che sarà decisiva per il nostro futuro", conclude Castelli. (segue) (Com)