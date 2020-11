Roma: Campidoglio, al via da lunedì l'educational Acea "Difendiamo l'acqua" per le scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la promozione di questo progetto nelle scuole, vogliamo offrire anche quest'anno ai bambini e ai ragazzi un momento di formazione e di riflessione sull'importanza del nostro ambiente e sulla difesa di un bene primario come l'acqua - sostiene l'assessora alla persona, Scuola e comunità solidale Veronica Mammì -. Un approccio virtuale per un cambiamento reale, concreto, per una serie di comportamenti che fanno la differenza. Tutti possiamo dare il nostro contributo: questo il messaggio che vogliamo far passare ai giovani, rendendoli protagonisti, nonché promotori di un approccio responsabile all'ambiente. Il contest, inoltre, è la dimostrazione della reciprocità tra formazione ambientale e didattica on line. Ciascuna sostiene l'altra e insieme creano un valore aggiunto per la crescita dei ragazzi", conclude l'assessore. (segue) (Com)