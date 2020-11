Roma: Campidoglio, al via da lunedì l'educational Acea "Difendiamo l'acqua" per le scuole (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno la collaborazione con Acea si traduce in un progetto che coinvolge direttamente tantissimi studenti romani, la cui creatività sarà sapientemente supportata e assecondata dai propri insegnanti in un percorso di crescita e di conoscenza volto a individuare suggerimenti, proposte e riflessioni sul tema dell'acqua e su tutto ciò che essa rappresenta. Siamo certi che, al pari delle edizioni precedenti, i ragazzi riusciranno a stupirci con la loro immaginazione e il loro impegno su un tema complesso e delicato come quello in oggetto – afferma la presidente commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta -. Un sentito ringraziamento va al gruppo di lavoro di Acea che, nonostante le limitazioni imputabili al Covid, ha voluto essere concretamente vicino ai nostri piccoli studenti". (Com)