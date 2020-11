Albania: Scalfarotto, per gli italiani siete una nazione sorella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti gli italiani l’Albania non è soltanto una nazione amica e vicina: è una sorella. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, in un messaggio inviato in occasione della festa dell’indipendenza e della bandiera dell’Albania. “I rapporti sono intensissimi e profondissimi, hanno le radici nella nostra storia e vicinanza. Italia e Albania sono quasi due facce della stessa della. Il mare che ci divide è un mare che ci unisce, un legame fra due sponde dell’Adriatico che sono vicinissime, lo sono sempre state e lo sono oggi più che mai”, ha detto Scalfarotto. “La pandemia ci ha dato modo di dimostrare ancora una volta che i nostri due popoli sono fratelli: ricordiamo con emozione immutata il grande aiuto arrivato dall’Albania quando l’Italia si dibatteva nel momento più difficile della crisi questa primavera”, ha aggiunto il sottosegretario, che ha aggiunto: “Questo non lo dimenticheremo”. (Res)