Albania: Scalfarotto, la vostra casa è l'Europa

- L’Italia è vicina all’Albania nel suo percorso d’integrazione europea: la casa dell’Albania è l’Europa. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, nel messaggio inviato in occasione della festa dell’indipendenza e della bandiera dell’Albania. Questo processo, ha detto Scalfarotto, “richiederà riforme, sforzi e lavoro da fare ma penso che quello sia il destino dell’Albania, così come quello di tutti i Paesi dei Balcani occidentali”. Secondo il sottosegretario, infatti, i Paesi della regione “devono trovare il loro posto nell’Ue” perché avere dei “Balcani prosperi e pacificati è una condizione per un’Europa prospera e pacificata”. “Incoraggeremo anche gli altri partner Ue a essere parte di questo percorso”, ha concluso Scalfarotto. (Res)