Banche: Abi, cordoglio di Patuelli per la scomparsa dell’ex presidente Bianchi

- Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, ha espresso il “grande cordoglio del mondo bancario italiano” per la scomparsa di Tancredi Bianchi, presidente dell’Abi dal 1991 al 1998 e poi presidente onorario. In una nota, Patuelli ha ricordato “il grande studioso di tecnica bancaria, l'insigne docente universitario, caposcuola, nelle università di Pisa, Venezia, Roma La Sapienza e Bocconi di Milano, l'autore di numerosi libri, di tantissimi studi scientifici ed articoli sempre di materie economiche, finanziarie e aziendali, il presidente dell'Associazione delle aziende ordinarie di credito”. In particolare, ha aggiunto Patuelli, l’Abi ricorda “il suo presidente degli anni delle privatizzazioni e dell'inizio dei grandi cambiamenti nel mondo bancario e ricorda la sua nitidezza razionale, l'intransigenza morale coerente anche con i suoi principi religiosi e i lungimiranti orizzonti per lo sviluppo bancario, finanziario e produttivo di un'Italia protagonista in Europa”. (Com)