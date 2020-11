Italia-Albania: Fassino, legati da vincoli storici cresciuti col passare del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Albania sono legati da vincoli che affondando le radici nel tempo e nella storia e anche in tempi recenti i nostri legami sono cresciuti sempre di più. Lo ha detto l’onorevole Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, nel suo messaggio in occasione della giornata dell’indipendenza e della bandiera dell’Albania. “Ringrazio il popolo albanese e le istituzioni per l’aiuto e la solidarietà manifestati nei giorni più difficili dell’epidemia di Covid-19. L’Italia è pronta a essere sempre al fianco dell’Albania ogni volta che ci sia una difficoltà”, ha detto Fassino. “L’Italia vuole essere un partner dell’Albania nel suo percorso di progresso e prosperità, e per questo sosteniamo con convinzione l’adesione dell’Albania all’Ue così come abbiamo salutato come un fatto importante l’adesione dell’Albania alla Nato”, ha aggiunto il deputato italiano. (segue) (Res)