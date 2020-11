Legge Bilancio: Pezzopane (Pd), necessaria massima attenzione a zone terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di bilancio dovrà esserci massima attenzione verso le zone terremotate dell’Abruzzo e del Centro Italia. Così in una nota la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, capogruppo in commissione Ambiente e responsabile nazionale del dipartimento Terremoti e ricostruzione. “Ho depositato, con altri colleghi del Pd, emendamenti alla legge di bilancio per affrontare la proroga del pagamento Imu su gli immobili inagibili, ma anche su altre questioni: la pandemia è feroce ovunque ma nelle aree terremotate, dove le vite sono sospese da anni e tutto è precario ed incerto, dove già l'economia locale si era fermata ed era in grande sofferenza, la situazione è pesantissima”, ha detto, ricordando che nella legge di bilancio ci sono fondi importanti per la ricostruzione relativa al sisma del 2009 (2,75 miliardi) e al sisma del 2016/17 (1,6 miliardi per la ricostruzione pubblica). (segue) (Com)