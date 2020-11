Legge Bilancio: Pezzopane (Pd), necessaria massima attenzione a zone terremotate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre la ricostruzione privata del 2016/17 prosegue col credito d'imposta: ma proprio per questo non ci si può fermare e vanno date le risposte necessarie; abbiamo presentato emendamenti anche per prorogare esenzione mutui, per il 5 per cento allo sviluppo economico, per i bilanci dei comuni terremotati del 2009, per le stabilizzazioni dei precari, per l'Isee ed altro ancora”, ha continuato. L'auspicio, ha aggiunto, è che tra legge di bilancio e Milleproroghe si sistemino tutte le partite sospese. “L'impegno da parte nostra sarà massimo, insisterò per il risultato e confidiamo nell'attenzione del governo che in questo ultimo anno dal decreto Sisma in poi, ha operato positivamente e concretamente con interventi normativi importanti che stanno dando i primi risultati: e la ricostruzione dovrà essere anche nel Recovery fund, ci stiamo lavorando”, ha concluso. (Com)