Roma: Municipio I, firmato protocollo per cura dei beni comuni e l'inclusione sociale

- Il Municipio Roma I ha firmato un protocollo d'intesa con Retake Roma, Sorte Aps, la parrocchia dei santi Silvestro e Martino ai Monti e Crs – Cooperativa Roma solidarietà - Caritas per la cura dei beni comuni e l'inclusione sociale. Lo rende noto la presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi e l'assessore alle Politiche sociali del Municipio Emiliano Monteverde. "Il protocollo - si legge in una nota - definisce lo svolgimento nel tempo di iniziative finalizzate alla cura dei beni comuni in un'ampia zona del rione Monti, in particolare nel parco del Colle Oppio e delle aree urbane in cui la Caritas e la Parrocchia di San Martino ai Monti offrono servizi di assistenza alle persone senza dimora. Il progetto - continua la nota - prevede il loro coinvolgimento attivo con l'obiettivo di dare vita a percorsi d'inclusione sociale con appuntamenti costanti di manutenzione dell'area, momenti di cura del territorio e di formazione delle persone coinvolte. Il Municipio prevede inoltre nel protocollo l'inserimento di persone con disagio sociale attraverso tirocini e la presa in carico dei servizi sociali delle persone coinvolte dalle altre organizzazioni. Condizione per poter andare oltre è che le persone coinvolte non perdano e anzi riacquistino la propria dignità, superino condizioni di abbandono, si sentano parte della comunità e da questa vengano percepiti come una risorsa e non come un problema. Il progetto, in piena sintonia con il Patto di comunità promosso recentemente dal nostro Municipio, mira a recuperare un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e istituzioni abbattendo le barriere verso l'altro", conclude la nota.(Rer)