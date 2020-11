Grecia: premier Mitsotakis, a Natale riunioni familiari limitate per ridurre rischi contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni di famiglia nel periodo natalizio in Grecia dovrebbero essere limitate per ridurre al minimo il rischio di contagio. Lo ha detto il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, durante una visita a Salonicco. “Avremo un Natale diverso quest'anno. Molto più limitato, con le nostre famiglie, con le persone che amiamo, e forse al massimo un'altra famiglia presente. E così deve essere in questo particolare anno 2020, che ci ha riservato molte sorprese”, ha detto il premier al personale medico e infermieristico dell'Ospedale Papageorgiou di Salonicco. Mitsotakis ha affermato che i dati mostrano che i contagi in città stanno diminuendo, il che si riflette nell'abbassamento dei ricoveri ospedalieri, tuttavia ci vorrà più tempo per vedere un netto miglioramento. "Sappiamo che avremo un'altra o due settimane molto difficili davanti a noi, ma sappiamo anche che quando inizieremo a uscire dalle restrizioni più rigide, dovremo essere doppiamente attenti", ha detto il primo ministro e ha ribadito che le persone non dovrebbero ripetere gli errori dell'estate, quando le direttive sulla salute sono state messe da parte. (segue) (Gra)