Grecia: premier Mitsotakis, a Natale riunioni familiari limitate per ridurre rischi contagio (2)

- "La responsabilità pesa su tutti noi, credo, e sono stato il primo a riconoscere la quota di responsabilità che grava sullo Stato, ma non dobbiamo dimenticare che i comportamenti individuali sono ciò che determina il tasso di diffusione della pandemia", ha aggiunto il premier greco. Parlando a un’emittente radiofonica locale prima di lasciare la città, Mitsotakis ha ribadito di accettare la responsabilità per non aver imposto una chiusura più rigida a Salonicco una settimana prima di quanto avvenuto, ma ha aggiunto che "non c'erano molte voci" in città che chiedevano una chiusura, "né qualsiasi suggerimento rilevante” da parte del comitato di esperti che consiglia il governo. (Gra)