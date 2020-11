Legge Bilancio: deputati Pd, documento a sostegno delle politiche sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto di grande difficoltà che il nostro paese sta attraversando, e a poche settimane dall’approvazione in Parlamento della legge di bilancio, tra i settori che maggiormente hanno subito e stanno subendo questa crisi economica vi è certamente il settore sportivo nelle sue varie articolazioni: esso ha un importante valore sociale e economico sia in sé stesso e per le nostre comunità, sia per le sue ricadute economiche e occupazionali. È quanto si legge in un passaggio della lettera di sostegno per le politiche sportive inviata ai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e dello Sport, Vincenzo Spadafora, sottoscritta da tutti i deputati dem della commissione Cultura alla Camera. “Tuttavia, vi è la convinzione che in una fase come questa, in cui ci si appresta a varare anche in Parlamento la legge di bilancio, di poter fare un ulteriore salto di qualità per rispondere agli accorati appelli che giungono da un settore che troppo spesso non si è visto riconoscere quell'adeguata importanza nelle politiche pubbliche, individuando degli interventi che assumano una valenza più strutturale", si legge nella lettera. (segue) (Com)