Legge Bilancio: deputati Pd, documento a sostegno delle politiche sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del gruppo del Pd della commissione Cultura alla Camera, proseguono i deputati, evidenziano che queste proposte abbiano dei target di riferimento diversificati nel mondo dello sport e propongono alcuni punti sui quali focalizzare l'attenzione. “In primo luogo, è fondamentale sottolineare una questione che sta diventando drammatica per chi ha un'attività economica collegata al benessere fisico e ai centri fitness: oggi dai decreti Ristori è stato individuato un contributo a fondo perduto del 200 per cento alle attività che si trovino in zone rosse o arancioni, applicando un confronto del fatturato tra aprile 2020 e 2019; e con esso, una sospensione di qualche mese del carico fiscale”, spiegano i deputati, aggiungendo che a tal fine sarebbe più utile e puntuale una vera moratoria di sei mesi dei costi sia di natura contributiva sia di natura fiscale, di cui queste si sono fatti carico fino a oggi. “Un altro punto riguarda il decreto Ristori, poiché si ritiene che sia importante trovare un'azione che possa aiutare lo sport di vertice che, tra la mancanza del botteghino e la riduzione delle entrate di sponsor, sta subendo un significativo ridimensionamento”, si legge nella lettera. (segue) (Com)