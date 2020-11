Legge Bilancio: deputati Pd, documento a sostegno delle politiche sportive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settore, questo, proseguono i deputati, che potrebbe vedere da un lato la sospensione dei versamenti fiscali senza applicazioni di sanzioni e interessi, e dall'altro un contributo a fondo perduto per società sportive e dilettantistiche in relazione alle spese sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dall'infezione da Covid-19. “Contestualmente per il mondo sportivo più in generale si procederà a presentare tre emendamenti sulla legge di bilancio e che prevedono: implementazione del fondo disponibile del credito di imposta dagli attuali 90 fino a 150 milioni destinati a tutto il mondo dello sport, e quindi anche a quello dilettantistico; continuare ad ampliare le disponibilità per l'Istituto di credito sportivo, già contenuto nel decreto Rilancio, portando da 30 a cento milioni le garanzie per l'accesso al credito; allargare a tutto ciò che è considerato edificio sportivo il sismabonus e l'ecobonus, così come previsti dal decreto Rilancio non limitando tali misure alla sola parte degli spogliatoi", concludono. (Com)