Ue: ministro Esteri greco Dendias, Germania non all'altezza del suo ruolo di leader in Europa

- La Germania ha dimostrato di non essere all'altezza del suo ruolo di leadership nell'Unione europea, in particolare dopo che ha respinto le richieste di Atene di imporre un embargo sulle armi alla Turchia. È quanto affermato dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un’intervista a “Politico”. "Non riesco davvero a capire la riluttanza della Germania a usare l'enorme potere della sua economia per dare un chiaro esempio ai Paesi che devono obbedire al diritto internazionale", ha detto Dendias. In un contesto di accresciute tensioni nel Mediterraneo orientale, nelle ultime settimane la Grecia ha chiesto ai partner europei di fermare la vendita di armi alla Turchia. Atene sostiene che tali armi potrebbero essere utilizzate contro due Paesi membri dell'Ue, Grecia e Cipro, se si verificasse un'escalation nelle controversie sulle acque territoriali. Nello specifico, inoltre, la Grecia ha espressamente invitato la Germania a bloccare la consegna di sei sottomarini Tipo 214 ordinati dalla Turchia, sostenendo che sconvolgerebbero gli equilibri di potere nel Mediterraneo orientale. Dendias ha notato che l'accordo per i sottomarini risale al 2009, quando il governo turco e la sua politica estera erano molto diversi. “Capisco la questione finanziaria, ma sono certo che la Germania capisca anche l'enorme contraddizione di fornire armi offensive a un Paese che minaccia la pace e la stabilità di due Paesi dell'Ue. Questa è la definizione della parola contraddizione", ha detto il ministro degli Esteri greco. (segue) (Beb)