Roma: Raggi, riqualificate palestre scolastiche in Municipio XIII, investiamo su ragazzi

- Le palestre scolastiche nel Municipio Roma XIII sono state riqualificate. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Vi sembra giusto che per anni tanti studenti non abbiano potuto avere una palestra adeguata nella loro scuola? No, non è giusto. Per questo sono particolarmente felice del risultato finalmente ottenuto in molte scuole", sottolinea Raggi pubblicando le foto delle palestre scolastiche nel Municipio XIII, nella zona ovest di Roma. "Guardate che meraviglia - scrive la sindaca -. Sono tante e sono state tutte riqualificate. Prima erano rovinate, alcune inagibili e pericolose. Questo è successo perché nel passato non si è investito a dovere. Ma io credo che investire sulla scuola voglia dire investire sul futuro dei nostri ragazzi, ed è essenziale. Noi lo stiamo facendo e questo è il risultato. Negli scorsi mesi ho visitato alcune di queste palestre: sono bellissime e, soprattutto, sono sicure. In totale nel Municipio XIII abbiamo riqualificato 14 palestre e 4 aree esterne. Un grande lavoro per il quale - conclude Raggi - ringrazio la presidente Giuseppina Castagnetta e tutti coloro che hanno contribuito". (Rer)