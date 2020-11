Ue: Perego (FI), Recovery fund è sfida fondamentale per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, sono "condivisibili le parole della presidente Von der Leyen all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università milanese Bocconi" che ha parlato di "un'economia più resiliente e capace di resistere a futuri shock asimmetrici, di un Paese capace di rialzarsi dopo la Seconda guerra mondiale e diventare paese del G7". Il Recovery fund, ha aggiunto in una nota, "è una sfida che l'Italia deve cogliere per digitalizzare il Paese e per incentivare la 'green economy': in questo senso il modello Milano, dall'Expo alla capacità di attrarre del made in Italy, sia volano per il futuro economico dell'Italia che non dipende da Bruxelles ma da come metteremo a sistema le risorse che arriveranno dall'Europa. Dobbiamo farci trovare pronti".(Com)