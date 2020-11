Frosinone: Pd, al via nuova campagna tesseramento al partito, "dalla parte delle persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nuova campagna di tesseramento al Pd Frosinone. "Iscriversi oggi al Partito democratico è una scelta di coraggio e ottimismo, un impegno per continuare a lavorare insieme. Torniamo a schierarci dalla parte delle persone". A dirlo in un comunicato il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini e la responsabile organizzazione e tesseramento Martina Innocenzo, lanciando la nuova campagna di tesseramento al Pd Frosinone. "Con l'inizio della segreteria di Nicola Zingaretti il Pd ha ritrovato i suoi luoghi tra le persone, tornando ad essere avamposto di progressismo e credibilità agli occhi di tante e tanti che avevano abbandonato la nostra comunità - si legge nella nota -. Anche a Frosinone stiamo ritrovando questi luoghi e lo spirito di lavorare insieme, come comunità politica, ma anche e soprattutto come alternativa culturale alle destre becere e populiste. Quelle stesse destre che eccellono nel raccontare i problemi ma che non hanno idea di come risolverli. In queste prime settimane dall'insediamento della segreteria abbiamo rimesso in campo una serie di iniziative utili a rilanciare il ruolo del Partito democratico nella nostra provincia. Abbiamo convocato nei giorni scorsi una grande assemblea, che ha visto la partecipazione di tutti i segretari di circolo provinciali, per un lavoro di proposte tese a condividere insieme il lavoro che stiamo intraprendendo. Abbiamo lanciato - spiegano i due esponenti Pd - un ciclo di iniziative politiche che partirà, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, il prossimo 4 dicembre con la partecipazione del ministro Amendola per un incontro sulle politiche europee. In questo senso la campagna di tesseramento svolgerà un ruolo fondamentale: partirà una campagna social e territoriale. Crescere - concludono - essere al fianco delle persone, svolgere un ruolo propulsivo grazie alla nostra straordinaria comunità, sono i nostri obiettivi". (Com)