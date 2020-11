Iran: ministro Esteri Siria, omicidio Fakhrizadeh atto “terroristico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’omicidio dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, figura di primo piano del programma nucleare iraniano, è un “atto terroristico” e “l’intera comunità internazionale deve condannarlo”. Lo ha dichiarato il nuovo ministro degli Esteri e degli Espatriati della Siria, Faysal Mekdad, secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Mekdad ha incontrato l’ambasciatore iraniano in Siria, Javad Turk Abadi, per discutere degli orizzonti delle relazioni bilaterali fra i due paesi e dei modi per rafforzarle, oltre che degli ultimi sviluppi sul piano internazionale e regionale. Nel corso dell’incontro Mekdad ha espresso la condanna della Siria per l’assassinio di Fakhrizadeh, ucciso ieri pomeriggio da ignoti in uno scontro armato a nord-est di Teheran, ribadendo la vicinanza di Damasco all’Iran nell’affrontare “disperati tentativi” di minare il progresso scientifico e nazionale iraniano. “Crimini” come quello di ieri, ha proseguito Mekdad, colpiscono tutto il mondo perché “non sono soltanto assassinii, ma operazioni terroristiche”. Di conseguenza, ha aggiunto Mekdad, la comunità internazionale deve condannarli e le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità di combattere il terrorismo. (Res)