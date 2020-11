Centrodestra: prima assemblea nazionale di Cambiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecento delegati collegati da tutta Italia, in rappresentanza di 8 parlamentari; 15 consiglieri regionali; e oltre 500 amministratori locali: Cambiamo, si riunisce assieme al suo leader, il presidente Giovanni Toti, per fare il punto sulla situazione politica e sugli scenari futuri. “Di fronte alle grandi sfide che ci attendono il centrodestra va ripensato. Una federazione che sia solo l’addizione delle sigle esistenti non sarebbe un’operazione in grado di dare valore aggiunto alla straordinaria avventura del centrodestra degli ultimi venti anni. Tantomeno un’operazione di federazione dei gruppi parlamentari". Queste le riflessioni condivise dai partecipanti all’Assemblea che hanno così rinnovato l’impegno a portare avanti il progetto di Cambiamo, "un progetto di autentico rinnovamento della politica e del centrodestra". Infatti, si legge in una nota "occorre aprire alla società civile, alle tante sensibilità che oggi si sentono sotto rappresentate. L’uscita dall’emergenza sanitaria e il successivo processo di trasformazione del Paese richiederà la massima partecipazione e il massimo sforzo di tutta la classe politica più illuminata del paese. L’attuale maggioranza di governo, probabilmente minoritaria nel Paese, sta dimostrando fino in fondo la sua inadeguatezza a fronteggiare la crisi economica e sociale".(Com)