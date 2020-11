Etiopia: papa Francesco, mettere fine alla violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha lanciato un appello alle parti in conflitto in Etiopia per mettere fine all'escalation di violenza di queste settimane, mentre l'offensiva federale nella regione del Tigrè è entrata nella sua fase finale e sono iniziati i bombardamenti della capitale tigrina Macallè. "Invito tutti a pregare per l'Etiopia, dove gli scontri armati si sono intensificati e stanno provocando una grave situazione umanitaria", ha detto Bergoglio in un messaggio pubblicato su Twitter. "Mi appello alle parti in conflitto affinché la violenza cessi, la vita possa essere salvaguardata e le popolazioni possano ritrovare la pace", ha aggiunto. A Macallè vivono circa 500 mila persone. (Res)