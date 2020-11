Roma: successo di affluenza al Maximo, ieri 30 mila "mai più di 4.000 contemporaneamente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo di affluenza il primo giorno del Maximo shopping center, che ha aperto le porte al pubblico ieri, in occasione del black friday. Code all'esterno e all'interno della struttura per visitare l'unico centro commerciale inaugurato nel 2020. Trentamila le presenze soltanto nel giorno del taglio del nastro. "Non abbiamo dati di fatturati dei punti vendita ma il sentimento è molto positivo, sia da parte degli esercizi commerciali che da parte nostra", ha detto ad Agenzia Nova Alessandro Allegri, direttore del Maximo. "30 mila visitatori possono spaventare ma voglio precisare che non sono mai state presenti più di 4 mila visitatori contemporaneamente all'interno del centro", ha tenuto a sottolineare Allegri. (segue) (Rer)