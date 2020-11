Roma: successo di affluenza al Maximo, ieri 30 mila "mai più di 4.000 contemporaneamente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo previsto, proprio per il periodo di emergenza, un'app live che verifica la presenza di clienti nel centro commerciale che la polizia di Stato presente ha potuto verificare. In piena sintonia con gli agenti, ogni volta che il calcolatore ha verificato una presenza pari a 4.000 unità, sono stati chiusi gli ingressi alle auto e l'accesso alla struttura è stato consentito solo ai pedoni in modalità contingentata", ha spiegato Allegri. È stato previsto inoltre un grande dispiegamento di vigilanti: 50 gli operatori in strada e all'interno del centro e 25 hostess al servizio della clientela per ricordare le corrette norme di distanziamento. (segue) (Rer)