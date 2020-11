Roma: successo di affluenza al Maximo, ieri 30 mila "mai più di 4.000 contemporaneamente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci siamo dimenticati inoltre dei servizi pubblici, gli spazi più piccoli del centro commerciale", ha concluso Allegri. "Con investimenti aggiuntivi abbiamo inserito un sistema semaforico per le toilette per evitare assembramenti e eccessiva occupazione, oltre a un presidio fisso di pulizia". Alle 18, infine, è scattato un messaggio, a intervalli di 3 minuti per ricordare il divieto di consumare al tavolo. "Per questo abbiamo interdetto tavoli e sedie di uso comune. La clientela comunque ha risposto perfettamente e collaborato". Dopo le 18, comunque, l'indice di presenze è sceso sotto le 3 mila unità. "Non è comunque creata ressa. La polizia di Stato, che ringrazio per la collaborazione, non è mai dovuta intervenire". (segue) (Rer)