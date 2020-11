© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che il Natale vada bene". È l'auspicio del direttore del centro commerciale Maximo. "Ma 'semplicemente' perché credo sia necessario dare un segnale forte per la città e per il Paese: c'è una pandemia in corso ma con investimenti importanti in termini di sicurezza ce la possiamo fare", ha concluso Alessandro Allegri. "Possiamo vedere la luce e lavorare. Noi ce la stiamo facendo". (Rer)