Cile: migliaia di persone a Santiago chiedono dimissioni Pinera, violenti scontri

- Migliaia di persone hanno manifestato a Santiago del Cile chiedendo le dimissioni del presidente Sebastian Pinera, in una protesta che ha visto violenti scontri con la polizia. Secondo i media locali, circa 10 mila persone si sono date appuntamento ieri nelle strade situate vicino alla sede del governo per marciare lungo la Alameda Avenue, l'arteria principale della capitale cilena. La polizia, presente con un fitto cordone di agenti, ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, nel tentativo di respingere in particolare un gruppo di uomini incappucciati che hanno lanciato pietre contro gli agenti e dato fuoco a diverse fermate dell'autobus. Diversi manifestanti hanno detto alla stampa di essere determinati a continuare le proteste contro il capo dello Stato fino a quando non rassegnerà le dimissioni. La manifestazione cade dopo diversi giorni di scontri tra manifestanti e polizia, così come la marcia delle donne tenuta mercoledì in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anch'essa conclusa con scontri. (Res)