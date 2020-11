Covid: Zingaretti, per feste di Natale attenzione agli assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le festività di Natale "attenzione agli assembramenti, alle file, ai luoghi frequentati di massa". È l'appello lanciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa. Il governatore ha ringraziato i prefetti di Roma e delle Province, "che sono stati un pilastro fondamentale per il contenimento degli assembramenti in modo discreto ma puntuale e che ci hanno portato a emanare - ha spiegato -, anche grazie alle loro segnalazioni, ordinanze come quella sulla chiusura dei grandi centri di consumo e dei negozi nel weekend. La curva cala e non è un caso, ma dobbiamo continuare a combattere", ha concluso Zingaretti. (Rer)