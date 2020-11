Legge bilancio: Mulè (FI), senza decreti attuativi aiuti rimangono sulla carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro ogni decreto attuativo c'è una famiglia, ci sono delle persone in difficoltà che attendono risposte: il dramma è che per vedere ad esempio il decreto Covid a regime manchino centinaia di decreti attuativi e la manovra, essenziale per risarcire nell'immediato le categorie colpite dal lockdown, parta con un carico record di 83 decreti. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Una forma, quella dei decreti attuativi, che nasconde una parte consistente di dimenticati e beffati, come i lavoratori frontalieri ancora in attesa del bonus di 600 euro, che nella sostanza aspettano invano risorse scritte sulla carta e purtroppo non messe a terra nella realtà: bisogna collegare il cervello con il resto del corpo o le decine di miliardi impegnate in questi mesi rimarranno nella casse dello Stato non spesi”, ha detto. (Com)