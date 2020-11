Ue: von der Leyen, spetta all'Italia proporre come investire risorse Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il piano Next GenerationEu "l'Italia può reinventarsi ancora una volta". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo in video-collegamento all'inaugurazione anno accademico 2020-2021 dell'Università Bocconi di Milano. "Il Next Generation Eu è un'opportunità per l'Italia di decidere come il vostro futuro dovrebbe apparire - ha aggiunto rivolgendosi agli studenti e i professori dell'ateneo -. Questa è la posta in gioco, mentre il vostro governo prepara il piano di recupero e resilienza. È compito dell'Italia proporre come investire queste nuove risorse". (Rem)