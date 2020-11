Ue: von der Leyen, con Recovery fund investimenti senza precedenti, ma Italia deve cooperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund “porterà un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana, ma questo solo se l'Italia coopererà” con volontà nell'apportare riforme e un approccio strategico negli investimenti”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo in video-collegamento all'inaugurazione anno accademico 2020-2021 dell'Università Bocconi di Milano. “Questo è il momento per l’Italia di prendere il proprio futuro nelle sue mani e contribuire alla ripresa collettiva dell’Europa”, ha aggiunto von der Leyen. “Per ottenere il massimo dal piano Next Generation Eu, l’Italia - ha osservato la presidente della Commissione Ue - avrà bisogno di due cose: la disponibilità a fare riforme e un approccio strategico agli investimenti. Innanzitutto - ha proseguito - le riforme sono fondamentali per la ripresa. Perché solo con le giuste riforme l’Italia può assicurare che Next Generation Eu incontrerà le aspettative dei cittadini. Io penso, per esempio, a velocizzare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione. Questo è essenziale per attirare investimenti e dare fiducia al settore business”. Tuttavia, per von der Leyen, “è ancora più importante per i giovani italiani che hanno bisogno di un’opportunità giusta per trovare un lavoro buon e ben retribuito. Troppo giovani laureati - ha concluso la presidente della Commissione Ue rivolgendosi agli studenti dell’ateneo - scelgono di lasciare il Paese perché no trovano il lavoro che meritano”. (Rem)