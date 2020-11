Trasporti: Atac, qualificati 40 operatori privati per servizi aggiuntivi di tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il funzionamento dei servizi aggiuntivi, Atac precisa che "in accordo con Roma Capitale e con il supporto di Roma servizi per la mobilità, è stata scelta una strategia di organizzazione dei servizi aggiuntivi basata sull'utilizzo dei mezzi privati su linee periferiche a più bassa frequentazione con reimpiego della capacità produttiva interna così generata su linee, per lo più centrali, nelle quali si registrano maggiori flussi di clienti, così da determinare un incremento del servizio offerto in termini omogenei e riconoscibili dall'utenza. Il modello di organizzazione, quindi, è lo stesso che è stato adottato quando sono state trasferite temporaneamente ai privati alcune linee gestite da Atac, che al momento sono esercite con mezzi Granturismo. Ciò ha consentito ad Atac - conclude la nota - di aumentare il servizio nelle linee maggiormente frequentate per circa 600 corse al giorno". (Com)