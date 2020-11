Roma: successo di affluenza al Maximo, ieri in 30 mila "mai più di 4.000 contemporaneamente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo di affluenza il primo giorno del Maximo shopping center, che ha aperto le porte al pubblico ieri, in occasione del black friday. Code all'esterno e all'interno della struttura per visitare l'unico centro commerciale inaugurato nel 2020. Trentamila le presenze soltanto nel giorno del taglio del nastro. "Non abbiamo dati di fatturati dei punti vendita ma il sentimento è molto positivo, sia da parte degli esercizi commerciali che da parte nostra", ha detto ad Agenzia Nova Alessandro Allegri, direttore del Maximo. "30 mila visitatori possono spaventare ma voglio precisare che non sono mai state presenti più di 4 mila visitatori contemporaneamente all'interno del centro", ha tenuto a sottolineare Allegri."Abbiamo previsto, proprio per il periodo di emergenza, un'app live che verifica la presenza di clienti nel centro commerciale che la polizia di Stato presente ha potuto verificare. In piena sintonia con gli agenti, ogni volta che il calcolatore ha verificato una presenza pari a 4.000 unità, sono stati chiusi gli ingressi alle auto e l'accesso alla struttura è stato consentito solo ai pedoni in modalità contingentata", ha spiegato Allegri. È stato previsto inoltre un grande dispiegamento di vigilanti: 50 gli operatori in strada e all'interno del centro e 25 hostess al servizio della clientela per ricordare le corrette norme di distanziamento."Non ci siamo dimenticati inoltre dei servizi pubblici, gli spazi più piccoli del centro commerciale", ha concluso Allegri. "Con investimenti aggiuntivi abbiamo inserito un sistema semaforico per le toilette per evitare assembramenti e eccessiva occupazione, oltre a un presidio fisso di pulizia". Alle 18, infine, è scattato un messaggio, a intervalli di 3 minuti per ricordare il divieto di consumare al tavolo. "Per questo abbiamo interdetto tavoli e sedie di uso comune. La clientela comunque ha risposto perfettamente e collaborato". Dopo le 18, comunque, l'indice di presenze è sceso sotto le 3 mila unità. "Non è comunque creata ressa. La polizia di Stato, che ringrazio per la collaborazione, non è mai dovuta intervenire"."Speriamo che il Natale vada bene". È l'auspicio del direttore del centro commerciale Maximo. "Ma 'semplicemente' perché credo sia necessario dare un segnale forte per la città e per il Paese: c'è una pandemia in corso ma con investimenti importanti in termini di sicurezza ce la possiamo fare", ha concluso Alessandro Allegri. "Possiamo vedere la luce e lavorare. Noi ce la stiamo facendo". (Rerr)