Covid: Zingretti, rivendico mio "no" all'apertura degli stadi, è servito a contenere virus

- "Rivendico e sono contento di essere stato contrario all'apertura degli stadi o agli eventi sportivi di massa. Non sono contro lo sport, ma li giudicavo un errore rispetto ai segnali che arrivavano e rispetto ai rischi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa. "Quel 'no' ha contribuito a contenere il virus, perché - ha concluso Zingaretti - il rigore non è contro lo sport, le persone o l'economia, ma contro il virus che è il vero nemico".(Rer)