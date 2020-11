Monza: stalking e violenze a conoscente e sua anziana madre, arrestato pregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato 54enne di Seregno (Mb) è stato arrestato dai Carabinieri per atti persecutori, lesioni personali, rapina ed estorsione nei confronti di una donna di 55 anni e della madre 76enne di lei. Le indagini dei militari erano scattate in seguito ai numerosi interventi effettuati e alle denunce presentate dalla signora 55enne, con la quale l’uomo aveva avuto un brevissimo rapporto di conoscenza, perché con l’anziana madre era stata vittime di ripetute angherie, vessazioni e violenze da parte dell’uomo, non nuovo a simili comportamenti sempre dettate da futili motivi e da richieste di denaro, dal momento che era già stato arrestato nel dicembre 2017 per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori commessi nei confronti della propria anziana madre. L’ultimo episodio nei confronti della due donne risale allo scorso 2 novembre quando in strada a Seregno il 55enne, nullafacente e senza fissa dimora, aveva colpito con calci e pugni la madre della 55enne. Nell’occasione, le possibili peggiori conseguenze erano state scongiurate solo grazie al pronto intervento di un militare dell’Arma fuori servizio che aveva prontamente interrotto bloccato il 54enne e permesso l’intervento dei colleghi in divisa. Ieri, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Monza l’uomo, rintracciato dagli uomini dell’Arma mentre era intento a bivaccare all’interno del parco cittadino di Piazza Risorgimento, è stato fermato, accompagnato in caserma per le formalità di rito ed infine trasferito presso la casa circondariale di Monza. (Rem)