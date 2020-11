Portogallo: Tap, sindacato personale di volo critica annuncio di 1.800 licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il licenziamento di 1.800 lavoratori del personale di Trasporto aereo portoghese (Tap) è stata una decisione "unilaterale" e questa non è la strada giusta per "salvare l'azienda". Lo ha affermato il presidente dell'Unione nazionale del personale di volo dell'aviazione civile (Snpvac), Henrique Louro Martins, che ha criticato i vertici di Tap per aver informato i sindacati di voler presentare questo piano di ristrutturazione a Bruxelles. Il sindacato ha già chiesto al ministro delle Infrastrutture, Pedro Nuno Santos, un incontro a dicembre per scongiurare le riduzioni salariali ed i licenziamenti annunciati per scongiurare il fallimento della compagnia. Tap, infatti, taglierà 187 milioni di euro di stipendi dei 750 milioni complessivi per i circa 10.600 lavoratori. (Spm)