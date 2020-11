Energia: Norvegia, chiuso terminal del gas di Nyhamna per sciopero personale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terminal norvegese di esportazione del gas di Nyhamna verrà chiuso oggi in seguito allo sciopero del personale di sicurezza: questa misura ridurrà i volumi di circa 50 milioni di metri cubi di gas al giorno. È quanto riferito dall’operatore del sistema norvegese Gassco, che già ieri aveva fatto sapere che l'impianto avrebbe dovuto chiudere a meno che lo sciopero programmato non fosse stato annullato. La chiusura del terminal potrebbe innescare un aumento dei prezzi del gas britannico. “Il nostro obiettivo oggi è reindirizzare il gas per ridurre al minimo gli effetti negativi, soprattutto verso il Regno Unito ", ha detto Alfred Hansen, capo delle operazioni di Gassco. Sebbene l'impianto sia un fornitore chiave per il Regno Unito tramite il gasdotto Langeled, Gassco mira a ridistribuire i flussi in modo che i tagli siano condivisi tra diversi Paesi così da evitare un rialzo troppo marcato dei prezzi per i clienti britannici. (Sts)