Libano: coordinatore Onu, da parlamento su revisione forense “segnale politico forte”

- Votando una risoluzione che richiede "un'ampia revisione forense" dei conti della Banca centrale del Libano (Bdl) e di altre istituzioni, il parlamento di Beirut ha dato un “forte segnale politico”. Lo ha scritto oggi il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jan Kubis, sul suo profilo Twitter. “La riuscita dell’impresa sta nel risultato”, ha proseguito Kubis. In una sessione plenaria tenutasi ieri, il parlamento del Libano ha votato a favore di una risoluzione che sostiene una revisione forense che coinvolga i conti della Bdl e di tutte le istituzioni statali, compresi i ministeri, “senza alcun ostacolo o ricorso al segreto bancario per giustificare ostruzionismi”. Il provvedimento, che non è una legge ma una “decisione” o “risoluzione” priva di valore legale, è stato adottato come risposta comune dell’assemblea libanese alla lettera relativa alla revisione forense inviata dal capo dello Stato di Beirut, Michel Aoun. La scorsa settimana la società di consulenza statunitense Alvarez e Marsal ha rescisso il contratto che la legava al governo libanese per l’esecuzione della revisione forense dei conti della Bdl, condizione richiesta da finanziatori e donatori internazionali per sbloccare i negoziati per nuovi aiuti finanziari al Libano. (Res)